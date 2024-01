Elezioni USA, quale impatto su mercati e Fed di una rielezione di Trump?

(Teleborsa) -, che saranno fortemente. E come sempre l'esito del voto avrà riflessi sui mercati, soprattutto al di là dell'Oceano, dove l'ombra di Trump incombe con sempre maggior insistenza sulla Presidenza di Biden, vicina alla scadenza.per affrontare l'attuale Presidente Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. DDopo la vittoria schiacciante in Iowa, alla vigilia del voto in New Hampshire, l'ex Presidente è nettamente davanti alla candidata del South Carolina Nikki Hailey con il 52% delle preferenze conto il 35% della rivale.Il, un piccolo stato del Midwest a maggioranza bianca,, un ricca stato del nordest poco popoloso, ha un valore più simbolico che numerico.Con soli 57mila voti, il tycoon ha conquistato la maggioranza in Iowa, aggiudicandosi 20 delegati sui 1.100 complessivi. Assieme al New Hampshire, l'elettorato vale appena l'1,4% dell'elettorato repubblicano complessivo, quindiche rappresentano, molto vicino al dato nazionale.A questo punto ci si si inizia già ad interrogare su cosa accadrà con una. Storicamente, i mercati hanno sempre salutato con un: durante la Presidenza di Trump l'indice Dow Jones ha evidenziato un rialzo del 56% e l’indice l’S&P 500 del 70%, mentre durante la Presidenza Biden l'indice S&P 5090 ha guadagnato solo il 21%.Il suo ritorno alla Casa Bianca indubbiamente testimonierebbe l'arrivo di una, soprattutto nei confronti delle imprese, e di unae favorevole alla crescita. In una intervista rilasciata lo scorso mese di settembre, Trump ha affermato che iDetto ciò, Trump non ha criticato le scelte della Fed del recente passato ed ha definito, implicitamente accettando le scelte di politica monetaria di Powell. Ma lo scenario il prossimo autunno sarà più favorevole ad un taglio dei tassi e quindi ad una politica più consona con il programma di Trump.Sul fronte mercati ci si attende, nell'immediato, unma l'esito elettorale darà maggiore risalto ad alcuni settori piuttosto che ad altri: nel 2020 con la vittoria di Biden salirono i titoli legati alle rinnovabili ed alla sanità. Una vittoria di Trump potrebbe invece favorire la manifattura USA, stante una politica più protezionistica, il settore auto e la tecnologia Made in USA.Come anticipato, Trump potrebbe minimamente condizionare la politica della Fed, determinando una politica più accomodante e favorevole al credito. Ma ildella sua rielezione sarà, poiché il mandato dinel 2026.Trump alla casa Bianca - scrive il Financial Time - potrebbe infatti aggiudicarsi un paio di posti nel Board, fra cui Jdell'Independent Institute, già bocciata nell'altra tornata,ella Hoover Institution, o anche, l'economista della famosissima omonima curva, che disegna la neutralità della politica fiscale superate certe aliquote.