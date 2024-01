Equita conferma rating su banche italiane. TP alzato su Credem, giù su Banco BPM

Equita

UniCredit

Intesa Sanpaolo

Popolare di Sondrio

MPS

BPER

Banco BPM

Credem

(Teleborsa) - Gli analisti di, in vista della pubblicazione dei risultati annuali che arriveranno nelle prossime settimane. La prima a pubblicare i conti saràil 5 febbraio, seguita da(6 febbraio),(7 febbraio),(8 febbraio).Suvengono confermati "" e target price aper azione. Il broker si aspetta un buon trimestre sul fronte della dinamica dei ricavi, con NII sostanzialmente stabile QoQ e commissioni in ripresa rispetto al 3Q23, ma ancora inferiori rispetto a quanto riportato nei primi due trimestri dell'anno. Sebbene non sia lo scenario comunicato, non viene escluso che MPS possa già annunciare la distribuzione di un dividendo sul 2023 (DPS di 0,11 euro, yield del 3%), specialmente in caso di significativi rilasci di riserve)Suviene confermato "" e il target price viene abbassato del 2% adopo revisione delle stime. Complessivamente si aspetta un utile FY23 di 1,22 miliardi di euro, consistente con la guidance della società di oltre 1,2 miliardi di euro. La nuova stima implica una revisione negativa del -5% dovuta principalmente a: minori commissioni; più alti costi del personale per tenere pienamente conto del rinnovo del contratto bancario; maggiori LLPs assumendo un approccio più conservativo in ottica 2024.Suconfermato "" e TP a. Equita si attende un buon trimestre sul fronte della performance operativa, ma attesa accelerazione lato CoR (85bps nel trimestre).Suconfermato "" e TP a. Il trimestre dovrebbe essere impattato da oneri one-off legati al piano di uscite del personale e anticipo dei costi legati al rinnovo del contratto nazionale.Suconfermato "", mentre il prezzo obiettivo viene rivisto al rialzo del 2% a. Gli analisti hanno incrementato le stime di utile netto 2023-25E del +2% in media per maggiore NII. Utile netto 2023-24-25 rispettivamente a 544-479-423 milioni di euro. Aumentato il DPS 2023 a 0,55 euro per azione (yield 6,7%) da 0,45 ps, con payout 35%.Suconfermato "", con TP a. Si aspettano il raggiungimento della guidance di utile FY23 a oltre 7,5 miliardi di euro e la conferma delle indicazioni per il 2024. Stimano extra-distribuzione per 1,5 miliardi di euro.Suconfermato "", con TP a. Complessivamente stimano che la banca possa chiudere il 2023 con un utile netto DTA (il cui rilascio non è fattorizzato nelle stime) a 7,6 miliardi di euro (-2% rispetto a stima precedente), superando quindi la guidance di Net Income uguale o superiore a 7,25 miliardi di euro. In particolare la leggera revisione rispetto alla stima precedente è in larga parte attribuibile a un aumento degli oneri di integrazione sull'anno, da 855 a 1.030 milioni di euro.