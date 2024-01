Inclusivo e sostenibile: McDonald’s inaugura nuovo ristorante di Solaro

(Teleborsa) -: inaugurato sabato, 20 gennaio, il nuovo ristoranteaperto al pubblico lo scorso 28 dicembre tutti i giorni dalle 7:00 alle 23:00 che impiegacompleto di doppia corsiagrazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto. Nel locale si trova ancheogo ideale per una, che offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità ee prodotti da forno, disponibili anche tramite il servizio McDrive., a partire dalle ore 12.00, si è tenuta una speciale festa di inaugurazione aperta a tutti, con animazione per i più piccoli. A seguire, alle ore 17.00, il taglio del nastro - alla presenza del- e della torta celebrativa oltre a intrattenimento con Dj Set e un ospite d’eccezione, la tiktoker Giulia Sara Salemi.È inoltre dotato digrazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente da, il 60% dei dipendenti è donna e come nostro vanto abbiamo anche la direttrice donna, giovane e di grandi ambizioni e potenzialità. Rivolgiamo particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale. In tal senso facciamo la raccolta differenziata in tutti i ristoranti. Ci teniamo, inoltre, a organizzare, con ledelle giornate per l'ambiente in cui cerchiamo di dare il buon esempio ai nostri concittadini", sottolineaOperating Manager Mc Donald’s Italia Nord.Per AVice Sindaco di Solaroche faticano a trovare possibilità di lavoro serie a km 0. Il ristorante, inoltre, è anche un presidio di sicurezza dove tanti ragazzi possono"È unnumero che puntiamo a raddoppiare per avere una crescita significativa. Si tratta di un'occasione importante per l'azienda e per il territorio", sottolineaStore Manager McDonald's di Solaro.- si legge nella nota -