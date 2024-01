Kering acquista immobile a New York per 885 milioni di euro

Kering

(Teleborsa) -, colosso francese del lusso, ha annunciato l'comprendente spazi commerciali di lusso multi-livello, per un totale di circa 115.000 piedi quadrati, ovvero 10.700 mq, situato al 715-717 Fifth Avenue, all'angolo sud-est della 56th Street, per un corrispettivo di(885 milioni di euro).Con questa transazione, Kering acquisisce "punti vendita eccezionali in",si legge in una nota del gruppo, che controlla marchi iconici come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga.Questo investimento rappresenta "un ulteriore passo avanti nella strategia immobiliare selettiva di Kering, volta a garantire", viene sottolineato.