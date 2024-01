Meta: più scelta a utenti europei per soddisfare requisiti della DMA

Meta Platforms

(Teleborsa) - Agli utenti che utilizzano Instagram e Facebook nell'Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera verranno presto "". Lo ha comunicato la stessa, spiegando che verranno offerte queste scelte per soddisfare i requisiti della DMA, che entrerà in vigore a marzo 2024. Il riferimento è al Digital Markets Act dell'UE.Nelle, leche le informeranno sulla loro possibilità di scegliere se desiderano condividere le informazioni tra i diversi servizi. Alcune delle scelte che gli utenti potranno fare includono: utilizzo delle informazioni tra Facebook e Instagram. Le persone che hanno già scelto di connettere i propri account Instagram e Facebook potranno scegliere se: continuare a connettere i propri account tramite l'Accounts Center in modo che le loro informazioni verranno utilizzate nei loro account Instagram e Facebook; gestire i propri account Instagram e Facebook separatamente in modo che le loro informazioni non vengano più utilizzate tra gli account."La DMA cerca di promuovere la contendibilità e l'equità nei mercati digitali, un'ambizione supportata da Meta - ha affermato Tim Lamb, Director, Competition and Regulatory, Meta - Ci impegniamo a continuare ae offrano valore alle persone: abbiamo riunito un ampio team interfunzionale composto da dipendenti senior provenienti da tutto il mondo e da tutta la nostra famiglia di app per raggiungerlo".