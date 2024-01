Moncler, Venezio Investments diventa socio diretto

Moncler

(Teleborsa) - Double R e Venezio Investments annunciano il recesso di Venezio da Double R in conformità con le previsioni dell’attuale statuto diDouble R nonché dell’accordo di investimento sottoscritto tra Venezio e gli altri soci di Double R.Ad oggi, Venezio è titolare di una partecipazione pari a circa il 16,843% del capitale di Double R, mentre Double R detiene a sua volta circa il 23,721% del capitale sociale diAi fini del recesso, Double R e Venezio daranno avvio ed esecuzione alla relativa procedura prevista dall’attuale statuto di Double R e dall’Accordo di Investimento, all’esito della quale Double R assegnerà a Venezio un numero di azioni ordinarie Moncler determinato in conformità alla suindicata procedura.Il numero esatto delle azioni ordinarie Moncler che saranno assegnate a Venezio verrà comunicato a conclusione della procedura stabilita dall’attuale statuto di Double R e dall’Accordo di Investimento. A seguito del perfezionamento di tale assegnazione, Venezio e Double R adempieranno tempestivamente agli eventuali obblighi pubblicitari che fossero richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamento.La decisione di Venezio di convertire la propria partecipazione in Double R in azioni Moncler - si legge in una nota congiunta - è la naturale evoluzione di questa partnership di lungo termine con Moncler.ed "è entusiasta delle opportunità che si presenteranno in futuro. Il viaggio continua", conclude la nota.