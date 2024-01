Mutui, nel 2023 domanda timida e dato complessivo annuale negativo (-17,2%)

(Teleborsa) - La domanda dida parte delle famiglie italiane ha mantenuto un trend negativo per tutti i 12 mesi del 2023, dove il dato complessivo annuale registra un -17,2% (Fonte: il Sistema di Informazioni Creditizie EURISC). Tuttavia, il progressivo innalzamento dei tassi di interesse ha spinto le famiglie verso le operazioni di surroga. A, infatti, il fenomeno dellesi attesta a un -5,2%, mentre i nuovi mutui erogati si sono contratti del -24,0%.Inoltre, l’richiesto rimane invece stabile (+0,1%), con un valore complessivo di 144.659 euro. Infatti, se consideriamo il solo mese di dicembre, si registra un ulteriore balzo del +5,0% che spinge l’importo medio a un ammontare record di 152.550 euro. Quindi sia ilsia quello mensile rappresentano un valore di picco mai raggiunto negli ultimi 10 anni.“Dopo la battuta d’arresto che ha caratterizzato l’anno appena concluso, si prevede un progressivo miglioramento del potere di acquisto delle famiglie, che porterà a una ripresa generalizzata della domanda e di conseguenza anche delle richieste di mutui immobiliari. I fattori a sostegno del comparto saranno da un lato la componente green e dall’altro una situazione di stabilità dei tassi che, seppur nella fascia medio-alta, contribuiranno a far programmare le spese familiari di lungo periodo con maggiore serenità” – spiega, Executive Director di CRIF.Anche nel 2023, ladalle famiglie italiane è quella compresa tra i 100.000 e 150.000 euro, con un 29,5% del totale. A seguire, si posiziona la classe di importo 150.000-300.000 euro con una percentuale del 25,9%; mentre quasi il 40% richiede importi fino a 100.000 euro, e solo il 5,1% supera i 300.000 euro. Oltre 8 richieste su 10 prevedono dei piani di rimborso superiori ai 15 anni, e in questo modo non si appesantisce il bilancio familiare grazie a più rate dilazionate nel tempo.Infine, se analizziamo ledi chi richiede un mutuo, oltre il 60% ha un’età compresa tra i 25 e i 44 anni, mentre il 33,3% è composto dalla fascia dei 45-64 anni.