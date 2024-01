Prestiti d’onore, BPER stanzia un plafond di un milione per gli studenti dell’Università Cattolica

BPER Banca

(Teleborsa) -rinnova la collaborazione, già avviata nel corso del 2022, a beneficio degli studenti dell’per l’alta formazione internazionale. La Banca ha infatti siglato nei giorni scorsi una convenzione con l’, ente fondatore dell’Ateneo, mettendo a disposizione un milione di euro per ampliare l’iniziativa Prestito d’onore a tutti gli studenti dell’Università Cattolica selezionati nell’ambito di prestigiosi programmi internazionali e double degree.meritevoli avranno così la possibilità di specializzarsi o di conseguire una doppia laurea magistrale, un titolo rilasciato dall’Università Cattolica e un secondo riconoscimento accordato da prestigiose università estere, quali ad esempio lae la, presso le quali viene svolto un periodo di studi con il superamento dei relativi esami.Ilviene concesso a un tasso particolarmente agevolato e prevede la restituzione del capitale trascorso un periodo “ponte” (fino a oltre due anni) per consentire allo studente di iniziare il pagamento delle rate solo a studi conclusi e dopo aver trovato un’occupazione. Inoltre, l’accesso al finanziamento viene garantito unicamente in base ale senza la richiesta di garanzie economiche da parte dello studente o dei suoi familiari, consentendo così la copertura dei costi connessi all’iscrizione e alla frequenza del corso presso l’Ateneo estero per completare l’iter formativo di eccellenza.La Presidente di BPER Banca,, commenta così il rinnovo dell’iniziativa: “Siamo lieti di rinnovare il sostegno a questa iniziativa dedicata ai giovani selezionati dall'Università Cattolica nell'ambito di prestigiosi programmi internazionali. Il plafond di un milione di euro stanziato da BPER sarà utilizzato per fornire prestiti d'onore agli studenti, consentendo loro di perseguire i propri sogni accademici, anche a chi non possiede le risorse economiche necessarie per poterli intraprendere. Crediamo – prosegue Mazzarella – che questo sostegno finanziario non solo faciliti il percorso di studio dei giovani meritevoli, ma contribuisca anche a coltivare una nuova generazione di leader, professionisti e pensatori globali. In questo sforzo comune, la collaborazione con l'Università Cattolica è un segno tangibile del nostro impegno a lavorare insieme per promuovere l'eccellenza e l'innovazione”.Per poter accedere al, lo studente potrà collegarsi al sito dell’Istituto Toniolo (istitutotoniolo.it/prestitodonore), dove è possibile ottenere le informazioni necessarie e inoltrare la domanda.