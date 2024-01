(Teleborsa) - "1993. Il tentativo di reinventare lo Stato. Attualità e prospettive di una riforma". E' il titolo del libro dipubblicato dalle Edizioni Studium e disponibile online e in libreria.Nell’opera gli autori ricostruisconodel più coraggioso tentativo di reinventare il fragile Stato italiano secondo il: separazione tra indirizzo (politico) e attuazione (amministrativa), autonomia e responsabilità della dirigenza, contabilità economica analitica per centri di costo, reingegnerizzazione digitale e uso dei big data.Ilpuntava proprio su: ladel rapporto di lavoro per un migliore utilizzo ed una maggiore produttività del personale, grazie anche ad una dirigenza manageriale e ladei processi.ci troviamo di fronte ache richiedono comunque competenze qualificate, di settore e trasversali, nonché investimenti sulla trasformazione digitale, utilizzando big data, algoritmi e intelligenza artificiale. Tutto per migliorare lo Stato e l’intervento pubblico. Forse la prima sfida da vincere per poter affrontare le altre e poter governare nell’era dell’incertezza.