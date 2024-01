Alla Luiss un libro che esplora le opportunità dello smart working

(Teleborsa) - Verrà presentatonelalle ore 17, il libro "Lo smart working tra la libertà degli antichi e quella dei moderni" (ed. Rubettino), a cura di Francesco Maria Spanò, Direttore People & Culture dell'Ateneo.Il volume esplora, facendosi promotore di unanel rapporto di fiducia tra i lavoratori e i datori di lavoro. Ma non solo. Tra le pagine, anche una, oggi al centro dell'attenzione pubblica grazie alla migrazione di numerosi professionisti provenienti dai centri urbani, favorita proprio dalla possibilità di lavorare da remoto.Di questo e di molto altro discuteranno, alla presenza dell’autore: Paola Severino, Presidente Luiss School of Law; Raffaele Fabozzi, Professore di Diritto del Lavoro, Luiss; Stefano Feltri, Giornalista e curatore di Appunti; Luca Giustiniano, Prorettore per l’Organizzazione e la Faculty, Luiss; Roberto Pessi, Professore Emerito di Diritto del Lavoro, Luiss; Alessandra Ricci, Amministratore Delegato, Sace S.p.A. Modera l'incontro Massimo Angelini, Direttore External Affairs, Corporate Communication & Partnership, Università Luiss Guido Carli.