Altra seduta in rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+1,52%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Technoprobe

Digital Value

Sesa

small-cap

Olidata

ITway

FTSE Italia All-Share

Sabaf

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore l', mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'Ilha aperto a quota 155.068,95, con un salto di 2.347,25 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l', che guadagna appena lo 0,20%.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, bene, con un rialzo dell'1,84%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,48%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,40%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,36%.Tra ledi Milano, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 30,77%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 5,51%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,34%.