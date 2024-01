B&C Speakers, fatturato 2023 supera 90 milioni

B&C Speakers

(Teleborsa) - L'esercizio 2023 di, uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, sulla base dei dati preconsuntivi, registrerà per la prima volta nella storia pluridecennale del Gruppo, ricavi consolidati superiori al valore di 93 milioni di Euro e raggiungerà le stime effettuate dagli analisti indipendenti, in linea con il trend di crescita.Tale valore record - spiega una nota - presenta un ulteriore incremento rispetto al fatturato realizzato nel corso del 2022 che risultò pari a 82,4 milioni di Euro.commenta così il numero preliminare: “Siamo, con tutte le aree di business in crescita, a conferma della bontà delle scelte strategiche e delle politiche commerciali adottate. Anche nel prossimo futuro continueremo a costruire il successo sulla forza dei nostri marchi e sulla realizzazione dei progetti industriali avviati nel 2023 con l‘acquisizione del marchio Eminence Speakers”.