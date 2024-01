Banca Sistema positiva in Borsa dopo dettagli IPO Kruso Kapital

Banca Sistema

(Teleborsa) -per, dopo che ieri pomeriggio la controllata ha comunicato i dettagli dell'ammissione su negoziazioni su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (). La società ha racccolto 2,7 milioni di euro, ottenendo una capitalizzazione di circa 45,8 milioni di euro.Sulla base del prezzo di offerta,di 1,8 milioni di euro, fanno notare gli analisti di, i quali ricordano che la società ha recentemente annunciato l'acquisizione del ramo d'azienda dei prestiti su pegno del portoghese Banco Invest per 11 milioni di euro, segnalando un utile netto pro forma nel primo semestre 2023 di 1,2 milioni di euro.I 2,7 milioni di euro di nuova raccolta dovrebbero avere un. "Cristallizzare il valore di Kruso Kapital a 45,8 milioni di euro implicherebbe che le attività divisionali rimanenti di Banca Sistema verrebbero scambiate a 4,9 volte le nostre stime di utile netto 2023", scrivono gli analisti.Migliora l'andamento di, che, con un, anche se i volumi sono molto limitati. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,192 e successiva a 1,204. Supporto a 1,18.