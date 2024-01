BCE, atteso ulteriore inasprimento dei criteri di credito nel primo trimestre

(Teleborsa) - Gli, vale a dire gli orientamenti interni delle banche o i criteri di approvazione dei prestiti, per i prestiti o le linee di credito allesi sono, seppure moderatamente, neldel 2023. È quanto emerge dal bank lending survey (BLS) della Banca centrale europea (BCE) del mese di gennaio 2024.Ciò si aggiunge al sostanziale inasprimento cumulativo a partire dal 2022, che ha contribuito - insieme alla debolezza della domanda - al forte calo della crescita dei prestiti alle imprese. Le banche hanno inoltre segnalato un, modesto per i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni e più pronunciato per il credito al consumo e altri prestiti alle famiglie."La percezione del rischio è stata uno dei principali motori dell'inasprimento dei criteri di credito per i prestiti alle imprese e alle famiglie, con una minore tolleranza al rischio che ha anche guidato l'inasprimento dei criteri di credito per il credito al consumo", si legge in una nota. La percentuale netta di banche che hanno segnalato un inasprimento si è attenuata rispetto al trimestre precedente nelle tre categorie di prestiti ed è stata inferiore alla media storica per i prestiti immobiliari e quelli alle imprese. Per il, lenetto dei criteri di credito sui prestiti alle imprese e alle famiglie.I termini e le condizioni generali delle banche - cioè i termini e le condizioni effettivi concordati nei contratti di prestito - si sono ulteriormente inaspriti moderatamente per i prestiti alle imprese e al credito al consumo, ma si sono. L'allentamento netto nella categoria dei mutui immobiliari non è stato accompagnato da una corrispondente diminuzione dei margini di prestito e ha fatto seguito a sette trimestri di inasprimento, viene sottolineato.Le banche hanno nuovamente segnalatoda parte delle imprese, della domanda di mutui per l'edilizia abitativa e della domanda di credito al consumo e altri prestiti alle famiglie nel quarto trimestre del 2023. In tutte le categorie di prestiti, il calo della domanda è stato determinato dal. Inoltre, il calo degli investimenti fissi ha frenato la domanda di prestiti da parte delle imprese, mentre la debole fiducia dei consumatori e le prospettive del mercato immobiliare hanno ridotto la domanda di prestiti da parte delle famiglie.Secondo le banche intervistate, il loroè leggermente migliorato per i mercati monetari, i depositi a lungo termine e i titoli di debito, mentre il loro accesso ai finanziamenti retail a breve termine e alle cartolarizzazioni si è leggermente ristretto nel quarto trimestre del 2023. Le banche dell'area euro hanno indicato che leo l'azione normativa ha contribuito a livelli più elevati di capitale e di attività liquide e ponderate per il rischio e ha avuto un impatto netto di restrizione sui loro standard di credito e sui margini di credito nella maggior parte delle categorie di prestiti nel 2023.