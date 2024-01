Cellularline, riepilogo periodico su azioni proprie

Cellularline

(Teleborsa) -ha comunicato, nell'ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, di averil 19 gennaio 2024, complessive, al prezzo medio ponderato di 2,37721 euro per uncomplessivo diAl 23 gennaio, l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet detiene direttamente 533.207 azioni proprie, pari al 2,43828% del capitale sociale avente diritto di voto.A Milano, oggi, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,08%.