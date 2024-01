Credem per l'equità di genere: unica banca in Italia con due certificazioni

Credem

(Teleborsa) -ha ottenuto dala certificazione pernelle politiche gestionali del personale (UNI/PdR 125:2022) relativa alla, che va ad aggiungersi per il qiarto anno consecutivo all’attestazione ricevuta dallaper lae le opportunità lavorative offerte alle persone che operano nel Gruppo.L’istituto è oggiad aver conseguito., che testimoniano l'importanza assegnata ale gli investimenti finalizzati a costruire un, alla valorizzazione delle unicità del singolo ed attento alla concreta attuazione della parità di genere all'interno dell’organizzazione.In particolare, laattesta l’impegno della banca verso la, le iniziative die il supporto alla(es. smart working e potenziamento dei congedi parentali), la formazione e l’informazione per contrastare gli stereotipi femminili relativamente al lavoro nel mondo bancario, e l’adozione di politiche di assunzione volte ad evitare qualsiasi forma di discriminazione tra candidati e candidate.L’attestazione ricevuta dallatestimonia l'impegno dlela banca a favore di una, che escludono i pregiudizi di genere, e suche diano la stessa opportunità a donne e uomini all'interno dell’azienda."Uno dei pilastri del nostro modo di lavorare è rappresentato dal prendersi cura delle persone attraverso ascolto, collaborazione, rispetto ed inclusione", dichiara, Direttore Generale di Credito Emiliano, aggiungendo, "da qualche anno stiamo lavorando con determinazione su tale tema e aver ottenuto queste due importanti certificazioni conferma che siamo sulla strada corretta e che siamo consapevoli che per un’azienda di servizi il valore più prezioso sono le donne e gli uomini che la compongono e che giornalmente con le loro azioni determinano il successo dell’organizzazione e la sua evoluzione".