ENI, Barclays conferma Overweight e lima stime utile

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno confermato(aper azione) e) sul titolo, in vista della pubblicazione dei risultati del quarto trimestre il 16 febbraio, che sarà seguita da un capital markets update il 14 marzo.Il broker ha aggiornato le ipotesi sull'2023, riflettendo una rivalutazione del calcolo dell'aliquota fiscale per il gruppo. La nuova previsione per il trimestre è di, inferiore del 12% rispetto a prima. Barclays continua a ritenere che lo slancio operativo, sostenuto da rendimenti di cassa interessanti, consentirà una sovra-performance dei prezzi delle azioni fino al 2024.Intanto, il titolo registra unarispetto alla chiusura precedente e. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 14,42 e con più immediato supporto in avvicinamento a 14,26.