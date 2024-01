Ericsson, perdita di 2,3 miliardi di euro nel 2023

Ericsson

(Teleborsa) -, multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT, ha chiuso ilconin diminuzione organicamente del 10%, influenzate da una diminuzione del -15% nella divisione Networks, in parte compensata da una crescita dell'11% nell'area Enterprise. Le vendite sono state di 263,4 miliardi di corone svedesi (circa 23,2 miliardi di euro).Laè stato di 26,1 miliardi di corone svedesi (vs utile di 19,1 miliardi di corone svedesi nel 2022), circa 2,3 miliardi di euro. La perdita è stata influenzata da -31,9 miliardi di corone svedesi di svalutazione dell'avviamento e 6,5 miliardi di corone svedesi di oneri di ristrutturazione."Sebbene le azioni intraprese per migliorare le prestazioni stiano dando i loro frutti, non siamo soddisfatti della nostra redditività e- ha commentato- Guardando al 2024, prevediamo che il mercato al di fuori della Cina diminuirà ulteriormente, con incertezze simili a quelle sperimentate nel 2023. In questo contesto, rimaniamo concentrati sulla gestione degli elementi sotto il nostro controllo, tra cui l'efficienza operativa e la rigorosa gestione dei costi".Ericsson ha anche annunciato la nomina dia nuovo, Senior Vice President e Head of Group Function Finance. Sandstrom sostituirà Carl Mellander, la cui partenza è stata annunciata da Ericsson nell'aprile 2023.