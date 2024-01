General Electric, ricavi 2023 salgono a 68 miliardi di dollari

General Electric

(Teleborsa) -(GE), storica multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi, ha registrato ricavi totali pari a 19,4 miliardi di dollari nel(+15%, +13% a livello organico su base rettificata), un EPS continuativo di 1,44 dollari (-6%) e un EPS rettificato di 1,03 dollari (+56%). Per l', i ricavi sono stati pari a 68 miliardi di dollari (+17%), l'EPS continuativo di 7,98 dollari (vs perdita di 1 dollari nel 2022) e l'EPS rettificato di 2,81 dollari (vs 0,77 dollari un anno prima)."Il 2024 sarà un anno importante poichéall'inizio di aprile - ha commentato il- Entrambe le società porteranno avanti l'impegno di GE verso l'innovazione e miglioramento continuo, con un'attenzione ancora maggiore ai loro settori vitali e in crescita"."Nel, i nostri team hanno realizzato un- ha aggiunto - In GE Aerospace, abbiamo ottenuto solidi ricavi e un miglioramento dell'utile operativo nel quarto trimestre e ricavi a due cifre, profitto e crescita della liquidità per l'anno, riflettendo la forza continua di Commercial Engines and Services. GE Vernova, Renewable Energy e Power insieme hanno fornito risultati significativamente migliori, con una crescita dei ricavi a due cifre nel trimestre e profitti e free cash flow positivi per il anno. Prevediamo un'ulteriore crescita di ricavi, profitti e positivi sia per GE Aerospace che per GE Vernova nel 2024".