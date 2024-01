Inflazione e crisi Mar Rosso: "rischi limitati ma continue tensioni potrebbero pesare"

(Teleborsa) -"attraverso il quale passa circa il 15% del traffico marittimo mondiale che dal 19 ottobre, giorno del primo attacco da parte della milizia yemenita degli Houthi, il numero di navi che ha transitato attraverso questo passaggio cruciale è sceso drasticamente, con unLo spiegaCountry Head Italy, NS Partners sottolineando chee doppiando il Capo di Buona Speranza, una deviazione che aggiunge dai 7 ai 20 giorni di navigazione e circa un milione di dollari di costi legati al carburante. Gli effetti sono dunque chiari, soprattutto per quanto riguarda una possibile risalita dei prezzi."Inoltre,come la componentistica automobilistica, che ha causato uno stop alla produzione nello stabilimento Tesla di Berlino almeno fino al prossimo 11 febbraio. Non ultimo, l’Egitto teme ripercussioni economiche: il pedaggio per il transito da Porto Said a Suez, che nel 2023 ha fruttato più di 10 miliardi di dollari e resta una fonte di entrate fondamentale per il Paese, potrebbe ridursi di molto, creando possibili instabilità interne".Alla luce di tutto questo, spiega Calef,. I noli sono saliti significativamente, ma restano ben lontani dai 14.000 dollari osservati durante la pandemia".per una piccolissima parte del valore complessivo di alcuni beni che pesano molto nel calcolo del CPI (Consumer Price Index). Nonostante ciò, è chiaro che il prolungamento delle tensioni nell’area porterebbe ad un incremento dell’inflazione non indifferente, secondo gli esperti quantificato nello 0,7% per fine 2024".. Al momento, infatti, i trader si aspettano sei tagli a partire da marzo per quanto riguarda la Fed, anche se le prossime settimane saranno cruciali per capire se queste aspettative dovranno essere del tutto ridimensionate", conclude l'analista.