Innovazione: BPER Banca premiata ai CIO+ Italia Award

BPER Banca

(Teleborsa) -per, manifestazione organizzata dalla community di CIONET dedicata ai migliori CIO & IT Digital Leader delle aziende top e medio-grandi del panorama italiano.Si è tenuta nei giorni scorsi, nella, la cerimonia di premiazione delle eccellenze che si sono distinte nel nostro Paese e all’Istituto è stato attribuito il primo premio nella categoria “Il riconoscimento - spiega la nota - è stato assegnato a, Chief Information Officer di BPER Banca, che ha dichiarato: “Questo premio è il miglior riconoscimento alla squadra di professionisti IT che ho il piacere di rappresentare e che in questi primi 24 mesi del Piano Industriale ha contribuito in modo determinante al percorso di rinnovamento di BPER, oggi Gruppo bancario di rilevanza nazionale, che si sta distinguendo sul mercato grazie all’offerta di una nuova esperienza di banca omnicanale sostenuta dalla trasformazione digitale. Quest’ultima – prosegue Baga – è resa possibile grazie ai significativi investimenti in tecnologia (oltre 500 milioni in arco di piano) e al rafforzamento della fabbrica IT (più di 300 professionisti dal 2021 e oltre 40 mila ore dedicate alla formazione) con la creazione di factory specializzate sul digitale, la gestione dei dati e la cloud migration”.Per BPER, "il rinnovamento dell’infrastruttura tecnologica, sicuro e sostenibile, per rispondere ancor più efficacemente alle esigenze della propria clientela attraverso servizi personalizzati e multicanale e di fondamentale importanza per lo sviluppo dei programmi ESG"