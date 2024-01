Johnson & Johnson, ricavi 2023 salgono a 85,2 miliardi di dollari

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha registrato una crescita delle vendite del 7,3% a 21,4 miliardi di dollari, con una crescita operativa del 7,2% e una crescita operativa rettificata del 5,7%. La crescita operativa escludendo il vaccino COVID-19 è stata del 10,9%. L'utile per azione (EPS) è stato di 1,70 dollari, in aumento del 39,3%, mentre l'EPS rettificato è stato di 2,29 dollari, in aumento dell'11,7%.L'ha registrato una crescita delle vendite del 6,5% a 85,2 miliardi di dollari, con una crescita operativa escludendo il vaccino COVID-19 del 9,0%. L'EPS per l'intero anno 2023 è stato di 5,20 dollari (-15,3% a causa di uno speciale addebito una tantum nel primo trimestre) e l'EPS rettificato è stato di 9,92 dollari (+11,1%)."I risultati di Johnson & Johnson per l'intero anno 2023 riflettono l'ampiezza e la competitività della nostra attività e la nostra incessante attenzione alla fornitura di servizi ai pazienti - ha affermato il- Siamo entrati nel 2024 da una posizione di forza e sono fiducioso nella nostra capacità di guidare la prossima ondata di innovazione sanitaria".L'azienda hacon una crescita delle vendite operative del 5,0% - 6,0% e un EPS operativo rettificato di 10,55 - 10,75 dollari, riflettendo una crescita del 7,4% a metà della previsione.