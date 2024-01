Limita le perdite Wall Street. Trimestrali sotto i riflettori

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo per l'ufficio

telecomunicazioni

Verizon Communication

Procter & Gamble

Nike

Apple

3M

Travelers Company

Goldman Sachs

Home Depot

Globalfoundries

Fortinet

Paccar

NXP Semiconductors

O'Reilly Automotive

Datadog

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 37.858 punti, con uno scarto percentuale dello 0,38%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.854 punti. Sulla parità il(+0,15%); in moderato rialzo l'(+0,22%).Gli occhi degli investitori sono sempre rivolti alle prossime mosse delle banche centrali e, in particolare, della Federal Reserve.Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti mentre l'agenda macroeconomica prevede la diffusione di alcuni dati importanti che daranno ulteriori indicazioni alla Fed in vista delle decisioni sui tassi. In primis la lettura preliminare del PIL americano del quarto trimestre, in calendario giovedì, ed i redditi personali e le spese per i consumi di dicembre che comprendono anche il dato PCE sull’inflazione atteso venerdì.(+0,88%) e(+0,79%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+5,51%),(+4,40%),(+1,07%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -12,12%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,74%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,63%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.(+3,16%),(+2,71%),(+2,60%) e(+2,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,29%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,84%.