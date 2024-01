MAIRE, accordo per utilizzare granulato inerte derivante da waste-to-chemical

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che(Sustainable Technology Solutions), attraverso la sua controllata MyRechemical, leader nelle soluzioni tecnologiche waste-to-chemical, e, importante produttore italiano di cemento, hannoperriutilizzandolo nella produzione di cemento.L'accordo si applicherà a tutte le iniziative di MyRechemical nel campo della conversione chimica da rifiuti che verranno realizzate in Italia, si legge in una nota. In base all'accordo, MyRechemical fornirà a Colacem il granulato inerte derivante dal suo processo waste-to-chemical, massimizzando così il recupero del materiale e. In questo modo, MyRechemical sarà in grado di raggiungere un tasso di conversione di circa il 95% dei rifiuti trattati, riducendo la quantità di scarti rimanenti da smaltire in discarica al 5%."Siamo felici di incrementare le nostre collaborazioni con i principali attori industriali per accelerare la, grazie al nostro ruolo di abilitatore tecnologico per la transizione energetica", ha commentato, CEO di MAIRE.