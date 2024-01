Olidata strappa in Borsa dopo risultati 2023 e nuovo piano

Olidata

(Teleborsa) -il titolo, gruppo quotato su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, che ieri sera ha comunicato di aver chiuso il 2023 conpari a circa 100 milioni di euro, in crescita del 100% rispetto all'esercizio precedente, e unpari a circa 6 milioni di euro, in crescita del 300%.Il CdA della società guidata da Cristiano Rufini ha inoltre approvato il, che vede una crescita media annua del fatturato di circa il 7% nell'arco di piano, con l'obiettivo di raggiungere nel 2026 ricavi pari a circa 126 milioni di euro. Non è esclusa la possibilità di crescita per linee esterne, che non è riflessa nelle previsioni del piano.Il titolo non è riuscito a fare prezzo prima delle 9.37, aprendo a 0,60 euro per azione, rispetto agli 0,52 euro per azione con cui aveva chiuso ieri. Con un, le azioni sono statedopo pochi minuti.