Procter & Gamble migliora guidance su EPS core per intero anno

Procter & Gamble

(Teleborsa) -(P&G), multinazionale americana di beni di largo consumo, ha registrato unnetto deldell'anno fiscale 2024 (al 31 dicembre 2023) pari a 21,4 miliardi di dollari, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Le vendite organiche sono aumentate del 4%. L'è stato di 1,40 dollari, con un calo del 12% rispetto all'anno precedente principalmente a causa di una svalutazione non monetaria del valore contabile delle attività immateriali di Gillette. L'per azione è stato di 1,84 dollari, con un incremento del 16% rispetto all'anno precedente.Ilè stato di 5,1 miliardi di dollari e glisono stati di 3,5 miliardi di dollari per il trimestre (-12%). La società ha restituito 3,3 miliardi di dollari in contanti agli azionisti attraverso il pagamento di dividendi per circa 2,3 miliardi di dollari e il riacquisto di azioni per 1 miliardo di dollari."Abbiamo ottenutonel secondo trimestre, consentendoci di aumentare la nostra guidance di crescita dell'EPS e di mantenere le nostre prospettive di top-line per l'anno fiscale - ha affermato il- Rimaniamo impegnati nella nostra strategia integrata di un portafoglio di prodotti mirato di categorie di uso quotidiano in cui le prestazioni guidano la scelta del marchio".P&G ha mantenuto l'intervallo di previsione per la crescita complessiva delleper l'compreso tra il 2 e il 4% rispetto all'anno precedente. P&G ha adeguato la crescita dell'dell'anno fiscale 2024 da un intervallo compreso tra il 6% e il 9% a un intervallo tra -1% e valore in linea rispetto all'anno fiscale 2023 di 5,90 dollari.Inoltre, P&G ha aumentato la crescita dell'dell'anno fiscale 2024 da un intervallo compreso tra il 6 e il 9% a un intervallo compreso tra l'8 e il 9% rispetto all'EPS dell'anno fiscale 2023. Questa prospettiva equivale a un intervallo compreso tra 6,37 e 6,43 dollari per azione.