Sanofi acquista progetto di Inhibrx per 1,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, gruppo farmaceutico francese, e, società biofarmaceutica statunitense, hanno stipulato un accordo in base al quale. INBRX-101 è una proteina ricombinante umana che promette di consentire ai pazienti con deficit di alfa-1 antitripsina (AATD) di raggiungere la normalizzazione dei livelli sierici di AAT con un dosaggio meno frequente (mensile anziché settimanale). L'AATD è una malattia rara ereditaria caratterizzata da bassi livelli di proteina AAT, che colpisce prevalentemente il polmone con progressivo deterioramento del tessuto.INBRX-101 ha completato con successo uno studio di, dimostrando risultati positivi in termini di sicurezza e farmacocinetica e sta attualmente arruolando uno studio clinico diper valutare ulteriormente il potenziale di INBRX-101 come trattamento per l'AATD.Sanofi acquisirà tutte le azioni in circolazione di Inhibrx per, che rappresentano un valore azionario di circa(su base completamente diluita). Gli azionisti di Inhibrx riceveranno un CVR non trasferibile per azione Inhibrx, che darà diritto al suo titolare a ricevere un pagamento in contanti differito di 5 dollari, condizionato al raggiungimento di un traguardo normativo. Supponendo che le condizioni del CVR siano soddisfatte, ciò rappresenterebbe unper gli azionisti di Inhibrx.Gli azionisti di Inhibrx riceveranno ancheper ogni azione Inhibrx. La nuova Inhibrx sarà capitalizzata con 200 milioni di dollari in contanti al momento della distribuzione, Sanofi manterrà una partecipazione dell'8% in New Inhibrx.