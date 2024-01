Snam, Equita: atteso capex a 10,3 miliardi nel piano, focus dei progetti sulla rete

Equita

Snam

ENI

(Teleborsa) -conferma la" e ilper azione sul titolo, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, in vista delche sarà pubblicato il 25 gennaio. Secondo gli analisti, Snam tratta su multipli ragionevoli e soprattutto ha un interessante dividend yield del 6% che salirà al 6,4% nel 2026, principale driver della performance del titolo.Il broker stima:per 10,3 miliardi di euro, dei quali 9,3 miliardi regolati (+3% rispetto al piano 2022-26);CAGR 2023-27 del 5% a 2,96 miliardi di euro;nel 2027 a 1,23 miliardi di euro, cioè un CAGR del 2% per l'impatto dei maggiori oneri finanziari;CAGR 2023-26 del 2,5% (sul 2027 ha assunto un payout all'85% che implica DPS flat YoY a 30,4 cents).Tra le altre cose, gli analisti di attendono un'accelerazione degli investimenti nella rete per i lavori legati all', con Snam che dovrebbe quindi mantenere capex annui attorno ai 2 miliardi di euro. Un potenziale upside potrebbe arrivare dal progetto di storage per la CO2 al largo di Ravenna in JV con), mentre la costruzione della pipeline dedicata all'idrogeno di 3300 km tra Italia, Austria e Germania () non dovrebbe rientrare nell'orizzonte di piano, ma rimanere un'opzione di lungo termine.