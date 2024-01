Swatch Group, utile in aumento dell'8,1% nel 2023

Swatch Group

(Teleborsa) -, società svizzera attiva nel campo dell'orologeria, ha registrato unin aumento del 12,6% nela tassi di cambio costanti, o del 5,2% a tassi correnti, attestandosi a 7.888 milioni di franchi. La crescita delle vendite è stata di oltre l'8% nel quarto trimestre in valute locali.Nonostante gli "enormi impatti dei", il segmento Orologi e gioielli (compresa la Produzione) ha ottenuto lo stesso forte margine operativo del 17,2%, si legge in una nota.L'è stato in aumento dell'8,1% a 890 milioni di franchi, mentre il margine netto si è assestato all'11,3% (anno precedente: 11,0%).All'assemblea generale annuale dell'8 maggio 2024, il CdA proporrà un dividendo maggiorato dell'8,3%. Swatch Group parla di "" di crescita nel 2024, soprattutto anche nei segmenti di prezzo medio-bassi, nonostante la "forza problematica del franco svizzero".