Usa, la proposta di Trump: +10% sui tutta la merce importata

(Teleborsa) - Continua a far discutere la proposta dell'ex presidente degli Stati Uniti e probabile prossimo candidato alle presidenziali di novembre per i repubblicani.ha infatti promesso che se sarà eletto di nuovo presidente imporrà undel 10% su tutte le. Una soluzione che nei suoi piani porterà le entrate del governo a triplicarsi e contemporaneamente incentiverà la produzione interna americana. La segretario al Tesoroha bocciato il piano sottolineando che una tariffa più alte sulle importazioni “aumenterebbe il costo di un’ampia varietà di beni su cui fanno affidamento le imprese e i consumatori americani” ma ha comunque riconosciuto che alcune modifiche potrebbero essere necessarie “in alcuni casi”.Le critiche alla misura è arrivata da entrambe i partiti. Il think tank dellaha sottolineato che una tale tariffa aumenterebbe effettivamente le tasse sui consumatori statunitensi di oltre 300 miliardi di dollari all’anno, oltre a innescare aumenti fiscali di ritorsione da parte dei partner commerciali internazionali sulle esportazioni statunitensi. Il conservatore, basandosi sul presupposto che i partner commerciali reagirebbero, ha calcolato che la politica ridurrebbe dello 0,31% (62 miliardi di dollari) il PIL statunitense, peggiorando le condizioni dei consumatori e diminuendo il benessere degli Stati Uniti di 123,3 miliardi di dollari.La proposta di Trump è arrivata durante un’intervista con Larry Kudlow di Fox Business, suo ex consigliere economico della Casa Bianca. L'ex presidente ha affermato che “si tratta di un’enorme quantità di denaro”. “Non fermerà gli affari perché non è molto”, ha aggiunto, “ma è sufficiente per guadagnare davvero un sacco di soldi”. Durante il suo primo mandato, Trump ha innescato unacon laimponendo unilateralmente dazi per un valore di 250 miliardi di dollari su beni importati dalla Cina, che secondo le stime dell’AAF sono costati agli americani 195 miliardi di dollari in più dal 2018.Per mantenere una posizione ferma nei confronti di Pechino, l’amministrazione del presidenteha in gran parte mantenuto queste tariffe in vigore, anche se ha convertito alcune tariffe sui metalli in contingenti tariffari, che consentono un’aliquota tariffaria inferiore su particolari importazioni di prodotti entro una quantità specificata. .