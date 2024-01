AbitareIn, assemblea approva bilancio e nomina CdA

AbitareIn

(Teleborsa) - L'di, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, haal 30 settembre 2023 e, determinandone in 8 il numero dei componenti e fissandone la durata in carica in 3 esercizi, con scadenza quindi alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 30 settembre 2026.Ilrisulta composto dai seguenti membri: Luigi Francesco Gozzini, Presidente e Amministratore Delegato; Marco Claudio Grillo, Amministratore Delegato, Eleonora Reni, Consigliere; Mario Benito Mazzoleni, Consigliere indipendente; Giuseppe Vegas, Consigliere indipendente; Nicla Picchi, Consigliere indipendente; Antonella Lillo, Consigliere Indipendente; Massimo Massarotto, Consigliere Indipendente.Tutti i consiglieri sono stati tratti dall'presentata dall’azionista Marco Claudio Grillo, titolare di una partecipazione rappresentativa del 17,82 % del capitale sociale.Il board, riunitosi in forma totalitaria al termine dell'assemblea, ha provveduto a nominare, quali, conferendo agli stessi i relativi poteri e deleghe operative. Marco Claudio Grillo è stato inoltre nominato Chief Executive Officer.