abrdn taglia 500 posti di lavoro mentre continuano i deflussi

abrdn

(Teleborsa) -, società di investimento globale con sede nel Regno Unito, ha annunciato unmirato a unaannualizzati di almeno 150 milioni di sterline entro la fine del 2025. Questo programma è progettato per riportare l'attività principale di investimenti a un livello accettabile di redditività e consentire reinvestimenti incrementali in aree di crescita, si legge in una nota. Il programma dovrebbe comportare la"Le condizioni di mercato sono rimaste difficili per il nostro mix di attività, e questo si riflette nel nostro AUMA di fine anno, nei numeri di flusso e nei margini - ha commentato il- Il Consiglio e io ci impegniamo a intraprendere queste significative azioni sui costi ora per riportare la nostra attività principale di investimenti a un livello livello di redditività più accettabile. Sebbene il nostro modello di business tragga vantaggio dalla diversificazione derivante dalla gestione di tre attività,".Gli assets under management and administration () si sono assestati a a 494,9 miliardi di sterline al 31 dicembre 2023. Ciò è stato influenzato da -6,9 miliardi di sterline di azioni societarie che hanno riguardato principalmente: la cessione della gestione discrezionale di fondi per 6,1 miliardi di sterline e delle attività di private equity statunitense per 4,1 miliardi di sterline; l'acquisizione dell'attività di gestione dei fondi sanitari Tekla (+2,3 miliardi) e di quattro fondi chiusi da Macquarie (+0,7 miliardi).del secondo semestre del 2023 sono stati pari a 12,4 miliardi di sterline e hanno rappresentato il 3% dell'opening AUMA. I deflussi netti (esclusa la liquidità) sono stati di 9,5 miliardi di sterline, con deflussi in Investments and Adviser, parzialmente compensati dai flussi positivi nel Personal.