Anima, Equita alza target price e conferma Buy

Equita

Anima

(Teleborsa) -ha incrementato a(+6%) ilsu, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, confermando lasul titolo a "" in vista delle pubblicazione dei risultati del quarto trimestre del 2023, che avverrà il prossimo 6 febbraio.Gli analisti: commissioni nette di gestione a 75 milioni di euro, flat QoQ (+9% YoY); EBITDA a 77 milioni di euro, +25% YoY; utile netto adjusted a 57 milioni di euro, +40% YoY (o +25% ex performance fees).Il broker ha effettuato un, migliorando le management fees del +2%, principalmente grazie a un effetto mercato positivo sulle masse, in parte compensato da maggiori costi per il rinnovo del contratto di settore. Utile adjusted 2023-25 +6% a 179-177-185 milioni di euro. Per il 2023 stima un dividendo per azione di 0,24 euro per azione (yield in area 6%). Sul 2024, stima una raccolta netta di 1 miliardo di euro (ex-Ramo I) o 1% degli AUM."Il titolo tratta suconsiderando le opzionalità sul fronte consolidamento nel ettore bancario e firepower per crescita esterna, nuovo buy-back e/o cancellazione azioni proprie", si legge nella ricerca.