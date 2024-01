Bill Ackman e moglie acquistano il 4,9% della Borsa di Tel Aviv

(Teleborsa) -, noto gestore statunitense di hedge fund, e sua moglie, nata in Israele, hanno acquistato una quota di circa ilnella(TASE).L'acquisto fa parte dell'. In particolare, ha piazzato a investitori stranieri e locali circa 17,2 milioni di azioni a 20,60 shekel per azione, per 353,4 milioni di shekel (circa 87 milioni di euro). I proventi netti per TASE ammontano a 242 milioni di shekel (circa 60 milioni di euro) dopo aver dedotto le commissioni di collocamento e altre spese."La transazione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori in Israele, Stati Uniti, Europa e Australia, riflettendo un forte voto di", si legge in una nota. Neri Oxman e Bill Ackman sono stati gli unici investitori di cui è stato svelato il nome.TASE intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per investimenti nella propria