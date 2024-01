BofA: BCE respingerà con forza attese del mercato sui tagli ai tassi

Bank of America

(Teleborsa) -da parte della Banca centrale europea (BCE) questa settimana,, ma prevede invece un ulteriori pushback rispetto alle attese sui tassi che vengono attualmente prezzate dal mercato."Dato che le prospettive non differiscono molto da quelle pubblicate nelle previsioni, ci aspettiamo che l'incontro di questa settimana sia una ripetizione di quello di dicembre - si legge in una nota - È, con Lagarde che indica che i tagli rapidi e anticipati prezzati dal mercato non sono necessariamente coerenti con il ritorno dell'inflazione al target. Per rafforzare la resistenza, ci aspettiamo che, ovvero che siamo al picco dei tassi e che i tagli intorno all'estate potrebbero avere senso".BofA evidenzia che la recente comunicazione della BCE è stata chiara. Secondo la maggior parte degli speaker, il. L'andamento dei salari e dei profitti fino a maggio è un fattore chiave per rassicurare che l'inflazione tornerà al livello target. "La barra dei tagli prima di allora rimane molto alta", viene sottolineato e c'è "un rischio maggiore di tagli più rapidi dopo giugno rispetto ai tagli precedenti in questa fase".Gli analisti si aspettano il, successivamente tagli trimestrali per il 2024 e uno per riunione nel 2025 fino a quando il tasso di deposito non sarà tornato al 2%. È attesa poi una pausa, con ulteriori tagli nel 2026.