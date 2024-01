BPER, Standard Ethics conferma il rating ESG

BPER Banca

(Teleborsa) -hadi, importante gruppo bancario italiano. Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che, come registrato nelle precedenti analisi, leed hanno riguardato sia l'aspetto dimensionale sia la struttura della governance della sostenibilità. L'integrazione della sostenibilità all'interno del core business è stata costante ed ha riguardato l'intero spettro organizzativo in coerenza alle indicazioni provenienti dall'ONU, dall'OCSE e dall'Unione europea.(Environmental, Social and Governance) si confermanoalle richieste internazionali e dei regolatori. Le policy adottate coprono lo spettro dei principali temi ESG. La rendicontazione extra-finanziaria è in linea alle migliori pratiche di settore.