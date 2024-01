CIG, Inps: a dicembre autorizzate 29,1 milioni di ore

(Teleborsa) - Le ore dicomplessivamente autorizzate nello scorso mese di dicembre sono state 29,1 milioni, il 25,4% in meno rispetto al precedente mese di novembre (39,0 milioni) e il 36,9% in meno rispetto a dicembre 2022, nel corso del quale erano state autorizzate 46,2 milioni di ore. È quanto indicato dall'nel consueto bollettino mensile.Per quanto riguarda le singole tipologie d’intervento, le ore diautorizzate a dicembre 2023 sono state 20,7 milioni. Nel precedente mese di novembre erano state autorizzate 25,5 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -18,7%. A dicembre 2022, le ore autorizzate sono state 20,1 milioni, con una variazione tendenziale del +3%.Il numero di ore diautorizzate a dicembre 2023 è di 7,4 milioni, di cui 2,5 per solidarietà, con un decremento del -68,4% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell’anno precedente (23,4 milioni di ore). Nel mese di dicembre 2023, rispetto al mese precedente (12,9 milioni di ore), si registra una variazione congiunturale pari al -42,6%.Gliautorizzati nel mese di dicembre 2023 sono stati pari a 110mila ore, con una variazione congiunturale del +114,0% rispetto al mese precedente e una variazione tendenziale del +214,3% rispetto a dicembre 2022 (35mila ore).Il numero di ore autorizzate a dicembre 2023 neiè pari a 0,8 milioni e registra un incremento del +43,4% rispetto al mese precedente. Nel mese di dicembre 2022 le ore autorizzate erano state 2,6 milioni, con una variazione tendenziale del -66,5%.