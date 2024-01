easyJet ridurrà perdita semestrale nonostante impatto da Medio Oriente

easyJet

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo britannica, ha registrato unadel(terminato il 31 dicembre 2023) pari a 126 milioni di sterline (perdita di 133 milioni di sterline nel primo trimestre del FY23). La società sottolinea che il periodo delle festività ha registrato un numero di clienti in aumento del 48% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e un profitto di 30 milioni di sterline, un aumento del 131% su base annua.La compagnia aereasu base annua, nonostante un impatto diretto di circa 40 milioni di sterline (e ulteriori impatti indiretti) del conflitto in. easyJet prevede che il costo per posto escluso il carburante rimarrà sostanzialmente invariato nella prima metà del 2024, con costi del carburante in aumento del 7% circa.Durante il primo trimestre easyJet ha. Nello stesso periodo dell'anno scorso easyJet ha volato 20,2 milioni di posti. Ilè stato dell'86% (Q1 FY23: 87%)."Abbiamo ottenuto una performance migliore nel trimestre, a testimonianza della forza della domanda per il nostro marchio e la nostra rete - ha commentatodi easyJet - Anche la popolarità delle vacanze easyJet continua a crescere, con il 48% di clienti in più nel periodo"."Vediamo uno, con i viaggi che rimangono una priorità per i consumatori - ha aggiunto - Le prenotazioni di voli e vacanze sono decollate con forza durante il tradizionale e intenso periodo di saldi di fine anno, poiché i clienti hanno scelto di assicurare le loro vacanze estive verso destinazioni preferite come Spagna e Portogallo insieme a destinazioni più lontane come Grecia e Turchia".