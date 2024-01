Energia, Mase: in vigore decreto su comunità rinnovabili

(Teleborsa) - È stato pubblicato, sul sito del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ilche entra in vigore da oggi, 24 gennaio. "Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo diffuso – afferma il– sono due ingranaggi centrali della transizione energetica del Paese: oggi siamo dunque ancor più vicini a questo atteso obiettivo, che potrà veramente dare una svolta per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, rafforzandone la sicurezza energetica e avvicinandoci agli obiettivi climatici".Ilè stato registrato dallla Corte dei Conti e, in precedenza, era stato approvato dalla Commissione europea. Come previsto dal provvedimento stesso, entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal ministero, previa verifica da parte dell'e su proposta del, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il Gse, soggetto gestore della misura, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall'approvazione delle regole.un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal Pnrr e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi, e una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale. I due benefici sono tra loro cumulabili.Attraverso il provvedimento sarà favorito lo. Il Gse renderà disponibili sul proprio sito istituzionale documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle Cer. In raccordo con il Mase, lancerà unaper rendere consapevoli i consumatori dei benefici legati al nuovo meccanismo: il primo step è già online e consiste in alcune Faq per iniziare ad orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti, cooperative e tutti gli altri destinatari del provvedimento. Sarà presto online sul sito del Gse anche unmentre è già disponibile la mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale.