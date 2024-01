Eventi e scadenze del 24 gennaio 2024

Mercoledì 24/01/2024

Abbott Laboratories

AT&T

Cembre

Grifal

Snam

Tesla Motors

Tod's

(Teleborsa) -- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Anversa - Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni09:00 -- L'evento si svolge a Roma, al Parco dei Principi. Intervengono, tra gli altri, Giuseppe Roscioli, Presidente Federalberghi Roma e Gianluca De Gaetano, Direttore Federalberghi Roma10:30 -- Museo dell’Ara Pacis, Roma - Al convegno organizzato da Bain & Company Italia e Key2People "Next Generation Leadership: il ricambio della classe dirigente come elemento di competitività del Paese", interverranno Istituzioni e top manager tra i quali, il CEO di Pirelli, l'AD del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e l'AD di BNL e Responsabile BNP Paribas per l’Italia11:00 -- L'evento di ISPI si svolge a Milano, presso l'Auditorium Assolombarda. Intervengono, tra gli altri, i Presidenti di Assolombarda e di STMicroelectronics Italia, l'AD e DG del Gruppo A2A, la Vice Presidente ISPI e i Chief Economist di Intesa Sanpaolo e SACE14:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti15:00 -- Palazzo San Macuto - Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto, la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità svolge l’audizione di Lilia Cavallari, presidente, e di altri rappresentanti dell’Ufficio parlamentare di bilancio15:00 -- Montecitorio - Si svolgono le interrogazioni a risposta immediata – question time con Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Piano strategico 2023-2027- Risultati di periodo- CDA: Esame dei dati di vendita dell’esercizio 2023