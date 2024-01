Italiaonline fa le cose ‘InGrande’

(Teleborsa) -, principale internet company italiana,, il nuovo servizio che rappresenta un, e un passo avanti nella mission di Italiaonline di supportare i grandi clienti, sia attuali, sia potenziali, nell’accelerazione del loro business fornendo un efficace e concreto strumento digitaleInGrande è rivolto sia a grandi clienti con molte sedi sul territorio, di proprietà diretta o rivenditori, con la necessità di dare loro la; sia a quelle con poche o un’unica sede, ma che operano in maniera capillare sul territorio, tramite partner indipendenti oppure tramite e-commerce, e con la necessità di farsi trovare da potenziali clienti che cercano i servizi forniti nell’area geografica coperta.Obiettivo principale del prodotto, infatti, è fornire un supporto alla strategia di lead generation del cliente, portando lead ulteriori rispetto a campagne digitali standard (ad es. Google Ads), e anche lead di qualità. Le aziende che scelgono InGrande aumentano l’opportunità di essere viste e scelte perché compaiono sempre tra i primi risultati di ricerca di PagineGialle, PagineBianche e Virgilio e questo aiuta a intercettare delle vere e proprie intention to buy di potenziali clienti che in quel momento stanno cercando un determinato prodotto/servizio in una zona ben definita. Sono quindi tra le lead più concrete e meglio profilate che si possano raccogliere.Per raggiungere questo obiettivo,, studiate appositamente per assecondare i bisogni dei grandi clienti: visibilità premium garantita, profilo ricco di contenuti e personalizzato, piattaforma unica di gestione."Siamo entusiasti di lanciare sul mercato InGrande, che riflette il nostro impegno costante nell'ascoltare e rispondere alle esigenze dei clienti – commenta- Grazie a funzionalità esclusive ed efficaci, la nuova offerta si pone come supporto strategico per il business delle imprese di grandi dimensioni. Lavorando a stretto contatto con loro, abbiamo sviluppato un prodotto per affrontare in modo diretto le sfide che le aziende incontrano in un mondo digitale in continua evoluzione. Con InGrande, le aziende possono contare su uno strumento prezioso per la loro crescita, costruito con funzionalità che offrono risultati concreti e misurabili, come visibilità premium garantita e raccolta di lead di qualità. Il nostro obiettivo è da sempre quello di dare un contributo effettivo alla crescita del business dei nostri clienti, affiancandoli in qualità di partner imprescindibili nella loro strategia digitale."