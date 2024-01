Sciopero trasporti avanti con qualche disagio sulle metro a Roma

(Teleborsa) - Il 2024 si apre con unoil primo dell'anno,, che rivendicano un salario più alto e una maggiore sicurezza sul lavoro. L'astensione dal lavoro ha preso le mosse alle ore 8.30 di questa mattina con unin Piazza Porta Pia, a Roma., si registrano ancora, dove le stazioni Barberini, Re di Roma e Furio Camillo risultano chiuse per sciopero. Il servizio prosegue invece regolare sulla Linea C. Ritardi e disservizi previsti anche per le linee tram e bus di superficie. A, stessa situazione sullee servizio parzialmente ridotto per bus e tram.Lo sciopero è stato"I lavoratori del Tpl rappresentano una categoria aggredita dalle continue privatizzazioni, appalti, sub appalti e sub affidamenti, con salari d’ingresso sotto le 7 euro l’ora e senza riconoscimento dei salari di secondo livello", denunciano i sindacati, facendo cenno anche aied ai "che producono la fuga da questo mestiere"."Rivendichiamo una piattaforma contrattuale che esige aumenti salariali adeguati, orari di lavoro umani, giusti livelli di sicurezza per i lavoratori e per l’utenza", affermano le associazioni sindacali di base.