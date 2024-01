Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 37.936 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.892 punti. In rialzo il(+1,23%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,86%).Il focus è sulle trimestrali dopo cheha annunciato un record di nuovi utenti nel quarto trimestre (+13,1 milioni). L'attenzione degli investitori resta sempre concentrato sulle prossime mosse della, mentre si affievoliscono le ipotesi di un primo taglio dei tassi d'interesse, già a marzo.Gli addetti ai lavori attendono la lettura preliminare del, in calendario domani 25 gennaio, ed i redditi personali e le spese per i consumi di dicembre che comprendono anche il dato, atteso venerdì. che daranno ulteriori indicazioni alla Fed in vista delle decisioni sui tassi.(+1,78%),(+1,60%) e(+0,76%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,49%),(-0,96%) e(-0,79%).del Dow Jones,(+2,04%),(+1,41%),(+1,26%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,63%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,19%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,85%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.Tra i(+12,44%),(+10,06%),(+6,27%) e(+4,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,11%.Scende, con un ribasso del 3,81%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,86%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,60%.