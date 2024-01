Stellantis acquisisce società di IA CloudMade

Stellantis

(Teleborsa) -ha acquisito il framework di intelligenza artificiale (IA), dei modelli di apprendimento automatico e dei diritti di proprietà intellettuale e dei brevetti di, uno sviluppatore di soluzioni automobilistiche intelligenti e innovative basate sui big data.L'acquisizione - come asset deal -e rafforza la strategia software diStellantis delineata in Dare Forward 2030.Il framework IA creato da CloudMade, con interfacce grafiche integrate, è il kit di sviluppo software e cloud leader del settore perla raccolta e l’analisi di set di dati automobilistici ed è stato il punto di riferimento per trasformare l’esperienza a bordo e la mobilità insenso più ampio negli ultimi dieci anni."L’acquisizione delle capacità pionieristiche di CloudMade nel campo dell’intelligenza artificiale accelererà il nostro percorso di sviluppo diSTLA SmartCockpit e ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi di Dare Forward 2030”, ha dichiarato Yves Bonnefont, Chief SoftwareOfficer di Stellantis. “Grazie a questa tecnologia adattabile e sfruttando il nostro crescente parco auto connesso, creeremo soluzioni di mobilità intelligente più velocemente e con maggiore flessibilità, per soddisfarei nostri clienti con la personalizzazione dell’esperienza a bordo del veicolo.”Come parte dell’acquisizione, 44 ingegneri e sviluppatori di software di CloudMade dedicati allo sviluppo della tecnologia IA si uniranno aStellantis.“CloudMade è estremamente soddisfatta di questa transazione”, ha dichiarato Jim Brown, fondatore e CTO di CloudMade. “Il team èentusiasta di approfondire il rapporto di lavoro con Stellantis per aggiungere nuove funzionalità nell’abitacolo del veicolo”.La tecnologia software di CloudMade sosterrà la strategia di Stellantis volta a sviluppare prodotti di mobilità intelligenti e a migliorare l’esperienza complessiva dei clienti con funzioni personalizzate che renderanno la loro guida più sicura, la loro vita più facile e il loro viaggio più emozionante.