Ue lancia piano per sicurezza economica

(Teleborsa) - La Commissione Ue ha lanciato un pacchetto diper rafforzare la sicurezza economica dell'Unione in unTra le iniziative, il rafforzamento della protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico con un migliore screening degli investimenti esteri nell'Ue, un maggior coordinamento nel controllo dell'export, una consultazione conper individuare rischi connessi a investimenti Ue all'estero nel settore tecnologico. Il pacchetto è parte della strategia di de-risking voluto dalla Presidente della CommissioneLe proposte odierne - spiega la Commissione - fanno parte dibasato suin particolare, promuovendo la competitività dell’UE, proteggendo dai rischi e collaborando con la più ampia gamma possibile di paesi per promuovere interessi di sicurezza economica condivisi.Nel dettaglio, lrafforzare ulteriormente la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico dell’UE proponendo un migliore controllo degli investimenti esteri nell’UE; stimolare discussioni e azioni per un maggiore coordinamento europeo nel settore dei controlli sulle esportazioni, nel pieno rispetto dei regimi multilaterali esistenti e delle prerogative degli Stati membri;consultare gli Stati membri e le parti interessate per identificare i potenziali rischi derivanti dagli investimenti in uscita in un insieme ristretto di tecnologie; promuovere ulteriori discussioni su come sostenere meglio la ricerca e lo sviluppo che coinvolgono tecnologie con potenziale a duplice uso; proporre che il Consiglio raccomandi misure volte a rafforzare la sicurezza della ricerca a livello nazionale e settoriale.