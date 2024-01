"5 passi da ingegnera", Fondazione MAIRE ed ENEA concludono secondo ciclo di formazione

(Teleborsa) - Termina in collegamento con il Parlamento Europeo l', realizzato dacone volto alla formazione di studentesse di quarta superiore sui temi dell'energia, della transizione energetica e della conoscenza del settore dell'ingegneria. Gli attestati di partecipazione al corso 2023 sono stati consegnati a– Aristotele, Farnesina, Montale, Giulio Verne, Argan – che sono state accompagnate in un viaggio alla scoperta del mondo dell'ingegneria e della transizione energetica durante 80 ore di corso, per un totale di oltreLa cerimonia si è aperta alla presenza dele dellaÈ proseguita poi con un collegamento con il Parlamento Europeo dove era in corso l'eventocon la, per un salutoreciproco e la presentazione delle esperienze.Il tema dell'è chiave per MAIRE, per l'inclusione e per il supporto ai propri piani di crescita. Un tema evidenziato anche nella ricerca realizzata dalla sua Fondazione e presentata alla COP28 di Dubai: con un range che varia tra il 18% (in Italia) e il 51% (in India) dei 1700 intervistati su 10 Paesi attraverso 4 continenti, si riconosce l'importanza dell'inclusione femminile nello sviluppo della transizione energetica per raggiungere gli obiettivi climatici e aprire opportunità di lavoro per le donne. Solo il 16% degli occupati totali a livello mondiale nel settore dell'energia tradizionale (fonte IEA) è donna e occorre con sempre maggiore urgenza un lavoro sostanziale di ingaggio a partire dagli anni scolastici."Un altro traguardo raggiunto quest'anno nella seconda edizione di questo progetto insieme ad ENEA: abbiamo registrato un incremento nelle adesioni di più di quattro volte rispetto allo scorso anno, e la nostra ambizione – ha commentato– è continuare a crescere. La transizione energetica porta con sé grandi opportunità e queste ragazze avranno degli strumenti in più per decidere il loro futuro, dato che rappresenteranno la classe dirigente degli anni a venire".