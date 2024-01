ASTM avvia partnership con il Politecnico di Milano

(Teleborsa) - Il Gruppo, tra i principali player a livello globale nel campo delle infrastrutture grazie alla propria esperienza nella gestione di reti autostradali, nella progettazione ed esecuzione di progetti EPC e nella tecnologia applicata alla mobilità, ha avviato una partnership con il Politecnico di Milano, una delle principali università italiane dedicate alla formazione scientifico-tecnologica, per promuovere attività di recruiting e valorizzazione del talento.In particolare, ASTM ha, un piano integrato di eventi e attività comunicative finalizzati alla realizzazione di strategie di employer branding e piani di recruiting. La partnership, dedicata alle aziende che intendono posizionarsi fra i top employer del Politecnico di Milano, avrà una durata di 12 mesi e coinvolgerà tutte le controllate del Gruppo ASTM attraverso momenti di incontro, consulenza e opportunità di tirocini.Con oltre 17.000 dipendenti e collaboratori nel mondo, ASTM si distingue per politiche di assunzione trasparenti e un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo, con oltre il 95% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e circa il 30% di personale femminile. L’attenzione lato People di ASTM è, inoltre, testimoniata dalle numerose attività rivolte alla valorizzazione del capitale umano e alla formazione delle proprie persone, con oltre 250 mila ore di formazione totali per dipendenti e collaboratori erogate di cui più del 50% focalizzato su tematiche inerenti salute e sicurezza., ha commentato: "La scelta di intraprendere un percorso comune con il Politecnico di Milano, tra gli istituti universitari più prestigiosi del nostro paese, si inserisce nel più ampio programma promosso da ASTM per le nuove generazioni, attraverso cui il Gruppo investe costantemente nei rapporti tra atenei e impresa, con il".