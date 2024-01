Banche e credito: intermediari cruciali per le sfide della transizione

(Teleborsa) - Dopo i picchi raggiunti nl 2020, durante la pandemia di Covid-19,da banche e altri intermediari finanziari, che rappresenta un indicatore fondamentale per la misurazione dele di quanto il credito sostiene l’attività economica di un paese.Ila cura dellasegnala che l'indice è, specie nei paesi avanzati e nell’Europa emergente, maIn base ai dati della Banca per i Regolamenti Internazionali (BRI), fra i paesi avanzati, glisi collocano in unae costanti nell’ultimo decennio,si posizionano in basso con(123% e 131%) mentre ilNei paesi emergentiemergente si attestaal giugno 2023) e sostanzialmente stabili nell’ultimo decennio, i dati riferiti all’al giugno 2023) e ancora in crescita.Più in dettaglio, nell’America Latina,evidenzia i valori più bassi (23% al giugno 2023),evidenzia livelli più elevati (138% alla stessa data) edvalori modesti e in graduale crescita dal 1996, stabili negli ultimi anni (all’85% a giugno 2023) ma sempre superiori alla media d’area, che era pari al 75% a giugno.- con una media a giugno 2023 prossima al 200% - i dati sono fra i più elevati di tutto il campione BRI ad(HK) (374% al giugno 2023).si collocastabilmente ad un livello più basso (99,6%).il rapporto credito/PIL è passato dal 64% ad inizio 1986 al valore massimo 228% nel giugno scorso, undi quello riscontrato neie che potrebbe evidenziare una situazione diDopo le crisi finanziarie degli ultimi decenni, a partire da quella internazionale del 2008 con il fallimento di numerose banche, è tornata a porsi con forza la riflessione sul, ed in particolare delle banche, nel sostegno dell’economia. Il sostegno degli, bancari e non bancari, sarà, che potrà comportare un aumento del rapporto credito/PIL nei prossimi decenni.Anche il più ampio, favorendo il rapporto diretto fra settori in surplus e settori in deficit finanziario. Tuttavia, la capacità di valutazione dei rischi propria degli intermediari garantisce loro il mantenimento di un ruolo fondamentale nel processo di intermediazione.