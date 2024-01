Borse prudenti nel giorno della BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muovono con cautela le principali borse europee, compresa la piazza di, nel giorno in cui i mercati attendono il primo meeting dell'anno della Banca centrale europea che definirà le prossime mosse di politica monetaria. Sul fronte macroeconomico, occhi puntati anche sula prima lettura del PIL americano, del quarto trimestre, che potrebbe dare nuove indicazioni alla Federal Reserve per decidere sui tassi di interesse.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,09. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.013,7 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,43%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +160 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,93%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,36%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,12%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,67%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 32.297 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,82%),(+1,41%),(+1,21%) e(+0,67%).Giù, invece,, che ottiene -2,08% nel giorno in cui ha alzato il velo sui conti di bilancio In rosso-1,82% che sta presentando stamane il piano strategico 2023-2027 Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,79%.di Milano,(+5,12%) all'indomani dei risultati 2023 . Bene(+2,74%),(+1,66%) e(+1,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,38%.Calo deciso per, che segna un -3,68%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,41%.