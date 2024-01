Commissione europea stanzia nuove risorse per RepowerEU

(Teleborsa) - Nell'ambito del PNRR, la, assieme a Belgio, Croazia, Cipro, Finlandia, Grecia, Lettonia, Romania e Spagna. Più in dettaglio, sono stati erogati, sotto forma di sovvenzioni e prestiti, 145,1 milioni di euro al Belgio e 585,1 milioni di euro alla Croazia,, sono stati liquidati 20,9 milioni di euro a Cipro, 25,4 milioni di euro alla Finlandia, 158,7 milioni di euro alla Grecia,, 26,9 milioni di euro alla Lettonia e 288 milioni di euro alla Romania e, sotto forma di prestiti, pagati 340 milioni di euro alla Spagna., commenta una nota di, aggiungendo "consideriamo quello di oggi un ulteriore edsull’attuazione del PNRR che il Governo sta portando avanti con efficacia e determinazione".Questo anticipo - spiega la Commissione -di investimento e riforma descritte in ciascun capitolo di REPowerEU. Ciò accelererà ildel Piano REPowerEU di risparmio energetico, produzione di energia pulita e diversificazione degli approvvigionamenti energetici,I pagamenti di oggida parte del Consiglio, e alla firma dei relativi accordi finanziari., pagato in una o due fasi, rappresentarichiesti per finanziare il capitolo REPowerEU di ciascun paese. Se l'accordo viene versato in due fasi, la seconda rata dovrà essere versata entro 12 mesi dal pagamento della prima parte.Il versamento "legato all'attuazione delle fondamentali misure inserite nella settima missione, principalmente destinata al risparmio energetico ed alla produzione di energia pulita", spiega il Ministro per gli Affari europei, ricordando che queste risorse "sosterranno gli investimenti 'verdi' delle imprese, potenzieranno le reti di trasmissione e distribuzione dell'elettricità e promuoveranno il trasporto sostenibile" oltre alla "produzione di energia rinnovabile".Tra le misure inserite nel capitolo REPowerEU figurano 6,3 miliardi di euro per sostenere gli investimenti nella transizione verde delle imprese, circa 1,4 miliardi di euro per interventi di efficientamento energetico dei grandi condomini di edilizia residenziale pubblica e per le famiglie a basso reddito ed oltre 1 miliardo di euro per la messa in servizio di nuovi treni passeggeri ad emissioni zero, oltre a una serie di riforme e altri investimenti per accelerare la transizione ecologica.